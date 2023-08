Cariocas lotam praia na Zona Sul, mas tempo vai mudar nos próximos dias

Rio - Cariocas começaram a semana aproveitando o dia de sol, mesmo durante o inverno, nesta segunda-feira (07). Em Ipanema, na Zona Sul do Rio, a praia ficou lotada. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a cidade registrou a máxima de 35°C. Contudo, o tempo deve mudar na terça-feira (08) e há previsão de chuva para os próximos dias.

Previsão do tempo



A partir da manhã de terça-feira (08), que deve ocorrer chuva fraca a moderada, podendo passar de 5mm/h, em pelo menos um ponto da cidade. A passagem de uma frente fria sobre o oceano deixará o tempo instável, atingindo a máxima de 27°C e a mínima de 17°C. A nebulosidade também deve aumentar no decorrer do dia e os ventos estarão moderados.



A Marinha do Brasil emitiu um aviso de Ressaca, iniciando às 21h de terça-feira e com duração até às 15h de quinta-feira (10). Há previsão de ondas de 2,5 a 3,0 m de altura.



Na quarta-feira (09), as temperaturas estimadas tem a máxima de 29°C e a mínima de 16°C, o tempo seguirá instável devido ao transporte de umidade, que vai ocasionar chuva fraca a moderada isolada na cidade, podendo passar de 5mm/h em pelo menos um ponto do Rio.



Entre a quinta-feira (10) e sexta-feira (11), o tempo volta a ficar estável, com céu parcialmente nublado a claro e sem chuva. As temperaturas devem atingir, a máxima de 32°C e mínima 15°C na quinta. Já na sexta, a máxima de 35°C e a mínima pode chegar a 16°C.

Durante a tarde desta segunda (07), o tempo vai continuar estável marcando a máxima de 35°C e a mínima de 17C, e a umidade relativa do ar poderá apresentar valores próximos de 30%. De noite até a madrugada, seguirá sem mudanças, com ventos fracos a moderados e sem chuva.