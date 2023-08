Rio tem 22 mortos, entre crianças e adolescentes, por bala perdida apenas este ano

Rio - O adolescente de 13 anos morto durante operação da Polícia Militar na Cidade de Deus , na Zona Oeste, na noite de domingo (6), é mais uma das vítimas da violência na cidade. De acordo com os dados do Instituto Fogo Cruzado, de janeiro a julho, oito crianças (de 0 a 11 anos) e 14 adolescentes foram mortos vítimas de balas perdidas na Região Metropolitana, totalizando 22 casos.

No comparativo com o mesmo período de 2022, houve alta considerável. Segundo o balanço da plataforma, apenas uma criança e nove adolescentes (dez no total) foram vítimas fatais de disparos de arma de fogo nos sete primeiros meses do ano passado. Entre os feridos, levando-se em consideração o mesmo período, são 29 registrados em 2022 contra 42 deste ano.

Segundo o levantamento da plataforma, as crianças são parte das vítimas de um ano onde ocorreram 2 mil tiroteios na Região Metropolitana. Desse total, 760 aconteceram durante ações e operações policiais, nas quais 1.262 pessoas foram baleadas, no período de janeiro a julho. As vítimas fatais da violência foram 642 e 620 ficaram feridas.

Comparado ao mesmo período de 2022, onde foram computados 2.178 tiroteios e 1.145 pessoas baleadas (600 mortos e 545 feridos), houve um aumento de 7% nas mortes, 14% nos feridos e de 9% nos tiroteios durante ações e operações policiais. O total de trocas de tiro apresentou redução de 8%.