Defensoria auxilia família de menino morto durante ação policial na Cidade de Deus

Rio - A Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPERJ) pediu imagens de câmeras de segurança à Corregedoria da Polícia Militar sobre a ação que resultou na morte de um adolescente, de 13 anos, na noite deste domingo (6) na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio . O órgão ainda solicitou a cópia do inquérito policial da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Representantes da ouvidoria externa da Defensoria acompanham os familiares do menino, que foram atendidos na tarde desta segunda-feira (7) por defensores do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh). O ouvidor geral da DPERJ, Guilherme Pimentel, explicou que, durante esta madrugada, o órgão, recebeu diversas denúncias da Cidade de Deus sobre a ação que matou o jovem.

"Agora, tivemos um adolescente alvejado. É muito preocupante. Recebemos denúncias de moradores da Cidade de Deus desde as primeiras horas da madrugada. Estamos em contato com a família dele. Não podemos naturalizar a morte de crianças e adolescentes", disse o ouvidor.

A DPERJ ressaltou que lamenta a morte do menino e reforçou que tem um compromisso com a defesa da vida e o combate a toda forma de violação de direitos, destacando a necessidade da implementação de um amplo Plano de Redução da Letalidade Policial, como já determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e colocando-se à disposição na garantia do acesso à justiça.

O adolescente morreu depois de ser baleado, na noite deste domingo (6), durante uma ação do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) na Cidade de Deus. Segundo a Polícia Militar, uma equipe estava na esquina da Estrada Marechal Miguel Salazar com a Rua Geremias, quando dois homens em uma moto atiraram contra os militares. Em meio aos tiros, o jovem, de 13 anos, morreu no local e a área foi isolada para que a Polícia Civil realizasse a perícia. A corporação afirmou que uma pistola foi apreendida na ação.

Familiares do menino acusam os policiais de terem atirado no adolescente enquanto ele ainda estava caído e vivo. De acordo com o pintor Hamilton Menezes, tio da vítima, a família teve acesso a uma câmera de segurança da região, cujas imagens mostrariam o momento em que um policial do BPChq atira contra o jovem. "Ele estava passeando de moto com um amigo em uma das ruas da Cidade de Deus, onde foram abordados já a tiros. Uma bala pegou na perna do jovem e ele caiu. [Pelas imagens], dá para ver o T. M F. no chão ainda vivo e o policial vai lá e acaba de executar", contou.

De acordo com a PM, os policiais que participaram da ação não usavam câmeras acopladas em seus uniformes . A corregedoria da corporação abriu um procedimento interno para apurar o caso. As armas dos agentes foram apreendidas e a DHC realiza diligências para esclarecer o caso.

Morte na saída de baile funk



Outro caso que vem sendo acompanhado pela Defensoria é o de Guilherme Lucas Martins Matias, de 26 anos , morto em uma abordagem policial na saída de um baile funk na manhã deste domingo (6), no Morro do Santa Amaro, no Catete, Zona Sul do Rio.

O homem foi baleado enquanto estava dentro de um carro com amigos. Em depoimento à 5ª DP (Centro), que investiga o caso, os policiais envolvidos afirmaram que um Renault Clio de cor azul, que estava na Rua Santo Amaro, entrou na Rua do Fialho na contramão. Um dos policiais, então, foi para o meio da pista, em frente ao veículo, fazendo sinal para que parasse, o que não teria acontecido.

Ainda segundo o depoimento dos PMs, Guilherme Coutinho Martins da Silva, motorista do veículo, acelerou contra o agente, que conseguiu sair da frente do carro. O PM que atirou disse que percebeu que o passageiro do banco do carona estava com uma pistola prateada apontada em sua direção e que por isso efetuou sete disparos contra o veículo.

De acordo com o motorista, eles entraram na contramão da Rua do Fialho e, no momento em que subiam a via, viram um PM, que atirou sem realizar uma abordagem. Assustado com os tiros, o motorista acelerou. Guilherme Lucas foi levado pelo amigo ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas ele não resistiu. Além dele, o fiscal Matheus Coutinho Martins da Silva e o ator Paulo Rhodney do Nascimento de Jesus foram atingidos no quadril e joelho, respectivamente, e receberam alta da mesma unidade ainda no domingo. O motoboy e o primo dele, Jean Lucas Rodrigues, que também estava no veículo, não se feriram.

Guilherme Lucas morava com filho, a mãe, o irmão mais velho, as duas sobrinhas e a cunhada, no Morro da Coroa, em Santa Teresa, no Centro. Atualmente, ele havia deixado o trabalho como frentista e, há cinco dias, estava cobrindo as férias do primo como zelador, na Tijuca, Zona Norte. Segundo o primo Samuel Martins Soares, ele cuidava do menino sozinho, desde a separação, e queria ser um pai presente, porque não teve um durante sua criação. O familiar contou ainda que a criança voltava da igreja com a mãe, quando a vítima foi baleada e que ainda não sabe sobre a morte.