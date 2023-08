Estado descarta morte por febre maculosa em Resende

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro descartou nesta segunda-feira (7) a morte por febre maculosa do funcionário de uma empresa terceirizada de Resende. A Prefeitura também informou que os dois exames, de sorologia e PCR, deram negativo para a doença.O homem faleceu no dia 15 de julho . Ele trabalhava na construção da quarta ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, em Bulhões. Inicialmente, ele passou mal na sexta à noite (14) e procurou uma unidade de saúde em Guapimirim. No dia seguinte ele foi para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Duque de Caxias, onde faleceu.A causa da morte continua sendo investigada, mas a febre maculosa já foi descartada. Mesmo com o resultado, a Prefeitura destacou que continua com o trabalho de monitoramento através do "pano de arrasto". Até o momento, nenhum carrapato capturado estava infectado pela bactéria responsável pela transmissão da doença.