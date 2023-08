Acidente deixa duas pessoas feridas em Itatiaia

Um motorista e uma passageira, de 78 e 66 anos, ficaram feridos em uma colisão entre dois carros no domingo (6) na Via Dutra, em Itatiaia. O caso aconteceu no km 321, no sentido Rio de Janeiro.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após uma falha mecânica, o motorista de um dos carros perdeu o controle da direção, bateu na grade metálica da rodovia e, depois, colidiu na lateral de um outro veículo.



Com o impacto, o motorista do outro carro também perdeu o controle, saiu da pista, bateu contra um talude e parou sobre o gramado lateral da pista. Nesse caso estavam as duas pessoas que ficaram feridas.



Eles foram socorridos e levados para o Hospital de Emergência de Resende. A unidade não informou o estado de saúde dele. O condutor do carro que teve falha mecânica não se feriu. O trânsito não foi afetado no local.