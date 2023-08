Jovem suspeito de homicídio é preso em Resende

Um jovem, de 23 anos, suspeito de envolvimento em um homicídio foi preso no domingo (6) em Resende. Ele foi encontrado no distrito de Engenheiro Passos, mesma localidade onde o crime aconteceu em maio do ano passado.



De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito chegou a dar um nome falso, mas em consultas ao sistema foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto por homicídio e associação para o tráfico de drogas.



Segundo a PM, quatro pessoas agrediram um homem a pauladas em maio de 2022. A vítima chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Dois dos quatro suspeitos foram presos em junho do ano passado. O caso está sendo investigado pela 89ª DP de Resende.