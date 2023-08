Sine de Resende realiza processo seletivo com mais de 100 vagas

O Sine de Resende realiza nesta terça-feira (8) um processo seletivo com mais de 100 vagas de emprego. Os interessados devem ir até a sede do órgão, na Avenida Marechal Castelo Branco, 104, Jardim Tropical, no 3º andar do Edifício da APM, das 8h às 12h.

Os candidatos precisam levar um currículo, cópias do RG e CPF, uma caneta e a carteira de trabalho. São oferecidas oportunidades para pedreiro refratarista, mecânico montador, líder de mecânica, soldador Tig/Mig, soldador maçariqueiro, encanador, montador de andaime, líder de andaime, caldeireiro e torneiro mecânico.