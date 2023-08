Confederação detalha o perfil das empresas do transporte rodoviário urbano de passageiros no Brasil

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) lança nesta terça-feira, 8, a Pesquisa CNT Perfil Empresarial 2023 — Transporte Rodoviário Urbano de Passageiros. O estudo inédito — que contou com o apoio da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) — detalha de forma minuciosa as características das empresas em aspectos como frota, operação, mão de obra e investimentos.

No mesmo evento, a NTU, entidade que representa as empresas de transporte coletivo por ônibus urbano de todo o país, divulga o Anuário NTU 2022-2023, com os dados da série histórica do desempenho do setor nos últimos 30 anos, além de investimentos em infraestrutura, subsídios e cidades que adotam a tarifa zero. A publicação faz ainda um balanço dos dez anos dos protestos de junho de 2013, por melhorias e redução das tarifas do transporte público.



O lançamento da pesquisa e a divulgação do anuário ocorrerão na abertura da 36º edição do Seminário Nacional NTU, em Brasília, que vai debater a mudança das regras do setor (novo marco legal) para melhorar e baratear a qualidade do transporte público.