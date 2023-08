Covid-19: Rio tem 1.156 novos casos na última semana

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou 1.156 novos casos confirmados de Covid-19 e 14 mortes nos últimos sete dias. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (7) no Painel de Coronavírus Covid-19 do Governo do Estado que é atualizado semanalmente.



Com os números desta semana, o Rio chega ao total de 2.822.569 casos confirmados da doença e 77.367 mortes desde março de 2020, quando foi decretada a pandemia global causada pelo coronavírus.



Ainda de acordo com o painel, a taxa de letalidade da doença se manteve em 2,74%.



Até o momento, 93% da população maior de 12 anos está com a cobertura vacinal completa. A partir dos 3 anos, a taxa de vacinação chega a 82%. Se considerarmos a primeira e segunda dose de reforço, o número fica em 72% e 22% respectivamente.



Ao todo, foram aplicadas mais de 43,7 milhões de doses do imunizante contra o coronavírus em todo o estado.