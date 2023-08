Rio tem mais de 6.600 vagas de empregos e estágios

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 6.665 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 1.545 são de estágio e Jovem Aprendiz. Confira:



SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 800 vagas de emprego, com e sem experiência, diversos bairros nas zonas sul, central, norte e oeste, inclusive estágios, dos quais 450 para trabalhadores em geral, e 350 são para pessoas com deficiência (PCD) em diversas áreas como construção civil, serviços, comércio, indústria, saúde, hotelaria, gastronomia e outras.



“Nesta semana, vamos buscar em nosso banco de empregos 40 pessoas com deficiência para trabalharem como atendentes de loja no Centro, sem necessidade de experiência. Basta o ensino médio completo”, pontua o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.



Interessados devem acessar o site https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE . As pessoas com deficiência (PCD) podem enviar também o currículo para vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 150 vagas, com salários entre R$ 1 mil a R$ 9 mil para diversos cargos, como: Auxiliar de serviços gerais, Líder de Higienização - Hospitalar, Recepcionista Bilíngue, Vendedor Externo, Auxiliar de logística, Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Enfermeiro - Raio X, Fisioterapeuta, Coordenador de Produção e Gerente de Loja.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Ciee





O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.324 oportunidades de estágio, sendo que 691 para Ensino Superior. Os interessados devem acessar o site: http://www.ciee.org.br/

Em Barra Mansa , há duas vagas para Administração e uma para Jurídico. Já em Campos , há duas vagas para Administração.



Em Duque de Caxias , há quatro vagas para Jurídico, duas para Ciências Contábeis, uma para Engenharia de Produção, duas para Arquitetura e Urbanismo, duas para Transportes, uma para Marketing e uma para Administração.



Já em Macaé , são 13 oportunidades para Administração, uma para Engenharia de Produção, quatro para Arquitetura e Urbanismo, seis para Marketing, quatro para Construção Civil, três para Contabilidade, duas para Esportes, duas para Farmácia e 15 para Produção Mecânica.

Em Niterói , são 15 vagas para Administração, três para Contabilidade, uma para Construção Civil, cinco para Marketing, quatro para Informática, uma para Comunicação, 15 para Educação, uma para Design, quatro para Engenharia de Produção, uma para Engenharia Ambiental, uma para Indústria, uma para Letras, uma para Biblioteca, duas para Gastronomia, duas para Nutrição e uma para Psicologia.



Em Nova Friburgo , há duas vagas para Educação, uma para Saúde e uma para Administração. Nova Iguaçu , há cinco oportunidades para Informática.



Já em Petrópolis , há 14 vagas para administração, uma para Ciências Contábeis, seis para Educação, uma para Comunicação Social e cinco para Psicologia.



No Rio de Janeiro , há 207 vagas para Administração, 23 para Ciências Econômicas, 14 para Comunicação Social, 19 para Construção Civil, 37 para Ciências Contábeis, seis para Design, 32 para Educação, 14 para Elétrica-Eletrônica, 25 para Informática, 42 para Jurídico, 25 para Marketing, oito para Produção Mecânica, duas para Psicologia, cinco para Química, cinco para Engenharia de Produção, três para Arquitetura e Urbanismo, oito para Saúde, quatro para Comércio Exterior, duas para Letras, seis para Licenciatura, 15 para Arquivologia, uma para Serviço Social, cinco para Turismo e Lazer, uma para Nutrição, cinco para Gastronomia, uma para Esportes e uma para Secretariado.

Em Três Rios , há duas vagas para Contabilidade e uma para Comunicação Social. Já em Teresópolis , há duas oportunidades para Administração, uma para Informática, quatro para Jurídico, uma para Licenciatura, uma para Psicologia e uma para Engenharia de Produção.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 633 vagas. Em Barra Mansa , são 14 oportunidades para Aprendiz.



Em Campos , há uma vaga para Aprendiz e duas para Ensino Médio. Já em Duque de Caxias , há uma oportunidade para Aprendiz.



Em Macaé , são 39 vagas de Aprendiz, 22 para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.



Já em Niterói , há 77 vagas para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Informática, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Saúde.



Em Nova Friburgo , há duas vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração. Já em Nova Iguaçu , são duas ofertas para Aprendiz.



Em Petrópolis , há quatro vagas para Aprendiz. Já em Teresópolis , são duas oportunidades para Aprendiz e uma para Ensino Médio.



No Rio de Janeiro , há 136 vagas para Aprendiz, 41 para Ensino Médio, 21 para Técnico em Administração, 17 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, quatro para Técnico em Indústria, quatro para Técnico em Saúde, uma para Técnico em Química, três para Técnico em Informática, sete para Técnico em Construção Civil e uma para Técnico em Meio Ambiente.



Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 221 vagas. São 125 oportunidades para Jovem Aprendiz e 96 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos: Transporte e Restaurante.

Para Estágio, há oportunidades em Atendimento ao Público, Alimentício, Serviço e Construção, Atendimento ao Público, Lanchonete, entre outros.





Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Setrab



A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 3.170 oportunidades de empregos e estágios no Rio de Janeiro. São 1.846 vagas de emprego formal e para quem procura estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.324 oportunidades.

Na região Metropolitana são 1.171 vagas com salários de R$ R$ 5.280 para médico de saúde pública; R$ 3.960, para auxiliar de manutenção predial; e R$ 3.960 para professor de alemão. Existem chances também para motorista de ônibus urbano (15 vagas, em Vigário Geral), enfermeiro (10, para o bairro de Copacabana), mecânico de motor a diesel (5, em Vigário Geral) e supervisor de operações logísticas (2 para o bairro da Gamboa).

Na mesma região, há ainda 616 atrativas oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD), com salários chegando a R$ 3.960, tais como: assistente social (23) supervisor de costura de vestuário (42), para eletrotécnico (10), e nutricionista (23).

Na região do Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 579 oportunidades, entre elas as de mecânico de manutenção hidráulica e mecânico de motor a diesel, sem necessidade de experiência, com salário de até R$ 5.280, no centro da cidade de Piraí. No bairro de Aterrado, em Volta Redonda, também há muitas chances: 100 para auxiliar de limpeza, 50 para encanador, 50 para mecânico montador, 50 para montador de andaimes, 50 para pedreiro, e 50 para soldador. Todas as vagas exigem o Ensino Fundamental completo e experiência.

Já na região Norte, as 12 vagas disponíveis são para PcDs, no centro de Macaé e com experiência: agente de portaria, auxiliar de limpeza e de escritório, pedreiro, e pedreiro de acabamento.

Na região Serrana, todas as 84 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.320 a R$ 2.640) para funções como as de ajudante de farmácia, auxiliar administrativo, copeiro de hospital e jardineiro. Existe, ainda, uma vaga para chefe de cozinha, com salário de até R$ 3.960, no bairro Alto.

Os interessados devem se inscrever através do site, http://www.trabalho.rj.gov.br/

Feirão Ciee

O Ciee está oferecendo essa semana mil vagas extras de Estágio e Jovem Aprendiz. O Feirão ocorrerá no Carioca shopping nos dias 9, 10 e 11 de agosto, no Coworking, no segundo piso, de 11h às 20h.

"A nossa ideia é estabelecer parcerias e estimular cada vez mais o cadastro de estudantes, divulgar as vagas disponíveis no mercado, facilitar a inscrição e agilizar o processo de encaminhamento para as vagas de estágio e aprendizagem oferecidas na cidade. O que vem acontecendo é que por falta de informação ou, até de interesse, em algumas regiões do estado e até aqui na cidade sobram vagas. Com isso o jovem estudante fica fora do mercado de trabalho, apesar de existir oportunidades,” afirma o CEO do Ciee Rio, Luiz Gustavo Coppola.

As oportunidades são para vários áreas de atuação como Comunicação, Administração, Gastronomia, entre outros. As vagas para estudantes de direito, são para começo imediato.