Sine de Itatiaia abre vaga para Social Media

O Sine de Itatiaia está com diversas vagas de emprego abertas. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail recrutamentosineitatiaia@gmail.com, com o nome da vaga no assunto e o CPF para atualizar o cadastro.



Os moradores também podem comparecer na Avenida dos Expedicionários, nº 575, no Centro. Mais informações podem ser adquiridas pelos telefones (24) 3352-6703 e 3352-4624.



Confira as vagas abaixo:

- Representante comercial

- Servente

- Social Media

- Operador de caixa

- Caseiro

- Motorista CNH D