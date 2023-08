Tragédia de Mariana: Vale vira ré em processo no Reino Unido

A Vale do Rio Doce virou ré em uma ação coletiva, que soma cerca de R$ 230 bilhões, movida na Justiça do Reino Unido. A ação está relacionada ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), ocorrido em 2015, e visa à indenização das vítimas da tragédia que deixou 19 mortos, além da devastação de uma extensão ao longo do Rio Doce. A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico.



Com isso, a empresa tem até o dia 10 de novembro para apresentar uma defesa, além de poder recorrer sobre a decisão. O pedido de inclusão foi feito pela BHP Billiton, que era a única ré no caso até o momento. A empresa, até o momento, não emitiu nenhum comunicado sobre a medida.

O julgamento está marcado para outubro de 2024. Inicialmente ele aconteceria em abril do próximo ano, mas foi adiado a pedido da mineradora anglo-australiana. Ela pediu que o prazo adicional fosse dado com o objetivo de preparar a defesa, além de incluir a Vale como uma das proprietárias da barragem.

Cerca de 720 mil pessoas participam da ação coletiva no Reino Unido, sendo a maior ação coletiva feita no país. Dentre os envolvidos estão 46 municípios, milhares de empresas e povos indígenas protegidos.



A mineradora anglo-australiana nega a acusação apresentada à Justiça do Reino Unido e afirma que continuará se defendendo. Segundo eles, já foram desembolsados R$ 29 bilhões para que fossem reparos, além do pagamento de indenizações através do Fundo Renova. Com isso, eles alegam que a ação é desnecessária, uma vez que as questões também estão sendo tratadas pela Justiça brasileira.



O rompimento da barragem de Mariana ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, e liberou cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos minerais — material altamente poluente. Eles percorreram cerca de 650 quilômetros até desaguar no Atlântico, o que causou diversos danos nas cidades ao longo do Rio Doce, além de prejudicar a fauna e flora da região.