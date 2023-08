Preços da gasolina e etanol caem, mas diesel sobe na primeira semana de agosto, aponta ValeCard

Na última semana, entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, os preços médios do litro da gasolina — R$ 5,691— e do etanol hidratado — R$ 3,754 — caíram nos postos de combustíveis do Brasil. Por outro lado, o diesel se manteve em R$ 5,243. Oo levantamento nacional foi feito pela ValeCard, com base em transações realizadas em cerca de 25 mil postos de combustíveis de todo o Brasil.



O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou uma queda de 0,28% na semana passada, em comparação com a semana anterior (24 a 30 de julho), com valor médio de R$ 5,691 — variação de R$ 0,018 por litro.



“Como não tivemos novos anúncios em relação aos preços nas refinarias da Petrobras, o mercado está em equilíbrio. As pequenas oscilações que observamos nas últimas semanas são reflexo dessa estabilização”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.



Os dados da primeira semana de agosto de 2023 mostram que os estados que registraram a maior alta no preço da gasolina foram Bahia (0,98%), Roraima (0,75%) e Sergipe (0,59%). Já as maiores quedas de preço foram registradas no Amapá (-1,88%), Mato Grosso (-1,20%) e Espírito Santo (-0,97%).



Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Roraima (R$ 6,563); já o menor valor médio foi de R$ 5,471, em São Paulo.



Entre 31 de julho e 06 de agosto de 2023 o preço médio do etanol hidratado (usado diretamente pelos veículos) no país foi de R$ 3,754 o litro, o que representa uma queda de 1,31% em relação ao registrado na semana anterior, quando o valor médio foi de R$ 3,804.



“As médias no varejo, em teoria, refletem aos preços cobrados pelas usinas produtoras de etanol. De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq, o etanol hidratado nas usinas de São Paulo apresentou queda de 17,63% entre os dias 3 e 28 de julho, redução que se refletiu na bomba, parcialmente, nesta primeira semana de agosto”, diz Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.



A oscilação de preços do etanol influi diretamente na decisão de motoristas que possuem carros com motores flex. Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.



Considerando essa metodologia, na primeira semana de agosto valeu a pena abastecer com etanol no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba e São Paulo.