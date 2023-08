VLT e Barcas ganham nove urnas para receber doações de lacres de latinhas e itens de higiene

Rio - A CCR Barcas e o VLT Carioca instalaram nove urnas para coleta de lacres de bebidas enlatadas, os populares anéis de latinha, em estações dos modais. Fruto da Campanha Gentileza, a ação "Lacre Solidário", irá destinar todo material arrecadado reverter em renda que será direcionada para ações beneficentes e doações promovidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae-Rio).

De acordo com as concessionárias, o valor revertido será usado, entre outras coisas, para compra de sabonetes, cremes dentais, escovas de dentes, desodorantes, shampoos, condicionares, cotonetes e fios dentais a quem necessita. Quem preferir, inclusive, até o dia 15 de setembro, também poderá levar esses itens até os pontos de coleta dos lacres.



No VLT Carioca, os pontos de doação são as estações da Gamboa, Praça XV e Rodoviária, além do centro administrativo do modal, que fica no Santo Cristo. Já nas Barcas, as urnas ficam instaladas nas estações Arariboia, Praça XV, Charitas, Paquetá e Cocotá e também no prédio administrativo da concessionária, que está na Praça XV, e no Estaleiro.



A analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR e responsável pela campanha, Ariane Teles, acredita que a iniciativa mobiliza colaboradores do Grupo CCR e incentiva a participação dos clientes para a prática da solidariedade e da ação voluntária.

“Toda a arrecadação será destinada a unidades da Apae, localizadas em diversas regiões do país e em áreas de atuação do Grupo CCR”, destaca Ariane Teles.