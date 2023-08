Aplicativo do Bradesco apresenta instabilidade, apontam clientes

Após o internet banking do Itaú apresentar instabilidade, clientes do Bradesco também reclamam do aplicativo nesta segunda-feira (7). Nas redes sociais, usuários se queixam de não conseguirem acessar a conta pelo celular.

O cliente que acessa o aplicativo do banco dá de cara com a mensagem de que “algo deu errado por aqui”.

No DownDetector, site de monitoramento de serviços digitais, o pico de reclamações aconteceu por volta das 12 horas, com 388 queixas no Brasil.



O Bradesco se manifestou por meio das redes sociais para dizer que a equipe responsável já está trabalhando para sanar os problemas.



Como solução, o banco apresenta a alternativa do Fone Fácil, caixa eletrônico e internet banking.