PF prende suspeita de fraudar benefício do INSS em R$ 115 mil

Rio - Agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (7), uma mulher que fazia parte de uma quadrilha responsável por fraudar o benefício do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). A estelionatária tentava sacar R$ 115 mil, em uma agência bancária localizada em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, no momento da abordagem.



O Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária (NUINP-RJ) informou aos policiais da da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários (DELEPREV) que havia uma pessoa realizando transações fraudulentas com o benefício do INSS. Após a denúncia, as equipes se dirigiram até a agência bancária e posteriormente conduziram a mulher à Superintendência da PF no Rio de Janeiro, onde ela confessou o crime após ser interrogada. Em sequência, foi dada a voz de prisão em flagrante.



De acordo com a investigação policial, o dinheiro seria depositado na conta corrente da mulher para ser sacado e posteriormente dividido entre os integrantes da quadrilha responsável pela fraude.



A mulher vai responder pelos crimes de estelionato previdenciário tentado e associação criminosa, previstos no Código Penal. Se somadas, as penas podem alcançar oito anos de prisão.