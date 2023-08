Mãe de Kathlen Romeu se revolta ao ser impedida de acompanhar audiência

KATHLEN ROMEU



Julgamento muda de lugar em cima da hora para sala restrita e parentes e amigos são impedidos de assistir. É absurdo como o judiciário carioca trata as famílias de vítimas fatais do Estado.

Exigimos justiça e transparência! pic.twitter.com/e5Ovlw5LCy — FAFERJ (@faferjoficial) August 7, 2023

Rio - Familiares e amigos de Kathlen Romeu foram impedidos de acompanhar a audiência de instrução que ocorreu na tarde desta segunda-feira (7) na 2ª Vara Criminal da Capital, no Centro do Rio. A sessão foi fechada.Segundo Jackeline Oliveira, mãe de Kathlen, eles já estavam reunidos próximo a sala onde seria realizada a nova sessão quando foram avisados, após o horário de início, que não poderiam acompanhar."Eles falaram que as audiências de primeira fase agora vão ser em salas pequenas, e audiências de segunda fase ou mais avançada, nas sala maiores. Mas só avisaram isso depois das 14h, as pessoas já estavam lá só aguardando. Nos avisaram às 15h40", expôs.Para ela, a situação representou uma falta de respeito por parte dos agentes da Justiça, que fizeram com que a família aguardasse por horas até receberem algum parecer. Em seu relato, Jackeline assume ter se sentindo como um réu em julgamento."Uma falta de consideração, porque a gente já está ali naquela condição estressante de vítima, mas parece que nós que somos os réus, do jeito que eles fazem parece que a família que é assassina", desabafou.Nesta segunda, as testemunhas de acusação do caso foram ouvidas. A data da próxima audiência ainda não foi divulgada.Em protesto contra a proibição, familiares usaram as redes sociais para denunciar o impedimento e a mudança repentina para uma sala restrita sem maiores explicações.Ainda de acordo com Jackeline, após dois anos da morte de sua filha e da perda de seu futuro neto, foi "frustrante" não poder acompanhar o andamento do caso."Frustrante, pois somos os maiores interessados em justiça e fomos últimos a saber. Foi dito que seria aberta. O caso é grande e existem diversas pessoas interessadas em assistir. Principalmente amigos, familiares e solidários", disse.