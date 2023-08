Em audiência, testemunhas afirmam que não houve confronto no dia em que Kathlen Romeu morreu

Rio - Duas testemunhas de acusação foram ouvidas durantesobre a, em junho de 2021, no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio. Durante oitiva, a dupla afirmou que não houve confronto entre policiais e traficantes e que o tiro que atingiu a jovem partiu do fuzil de um PM.Segundo uma das testemunhas, na ocasião, traficantes que estavam vendendo drogas na região foram surpreendidos pelos policiais, no entanto, não revidaram. Ela afirmou, ainda, que viu os agentes recolhendo materiais no chão. Moradores teriam dito se tratar dos entorpecentes deixados pelos suspeitos e de cápsulas de munições.De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), os depoimentos duraram, ao todo, cerca de uma hora e meia.Os policiais Marcos Felipe da Silva Salviano e Rodrigo Correia de Frias são acusados de serem os autores dos disparos que mataram Kathlen. Os militares realizavam patrulhamento de rotina na área conhecida como Beco da 14, próximo à Rua Araújo Leitão, por onde a jovem passava com a avó. A dupla alega que houve troca de tiros com traficantes locais e a vítima, que estava grávida de quatro meses, acabou sendo atingida.