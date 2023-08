Comunidade da Mangueira vai ganhar museu a céu aberto

Rio - A comunidade da Mangueira, na Zona Norte, ganhará um museu a céu aberto nesta quarta-feira (9), às 10h. A inauguração será na Travessa Saião Lobato, em frente à primeira sede da Estação Primeira de Mangueira. A iniciativa, promovida pela diretoria da agremiação e o Instituto Mangueira Esperança, tem o objetivo de preservar pontos importantes dos 95 anos de história da Verde e Rosa.



O Museu a Céu Aberto do Samba (Mucéu) mapeou 20 locais históricos, como a Escola Municipal Humberto de Campos, primeira unidade pública de ensino construída e inaugurada em favela no Brasil, ainda em atividade no mesmo prédio.



Outro destaque é a casa de Carlos Cachaça, compositor, ex-presidente de honra e um dos fundadores da agremiação. A primeira sede da escola e a casa da lendária Tia Fé também fazem parte do circuito, que terá, ainda, uma seção digital, permitindo o acesso de visitantes de todo o mundo.



O projeto tem a proposta de transformar as vielas do Morro de Mangueira em um polo de preservação e de valorização da memória da comunidade. Ainda de acordo com os organizadores, em breve, terá início um curso para capacitar jovens moradores, de 14 a 18 anos, formando guias de turismo para atuar durante os passeios pelo Museu.



A solenidade de inauguração contará com as presenças da presidente da Mangueira, Guanayra Firmino, e da secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros.



Berço de poetas e canções imortais



Segunda maior campeã do Carnaval carioca, a Mangueira sempre foi um grande celeiro de compositores. Cartola, Nelson Cavaquinho, Jamelão, Xangô, Padeirinho, Nelson Sargento, Babaú, Leci Brandão e muitos outros são alguns dos nomes que ajudaram a construir a rica história da agremiação.