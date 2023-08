Cinco policiais são presos pela morte de um homem na França durante distúrbios

As autoridades prenderam nesta terça-feira cinco policiais de elite pela morte de um homem de 27 anos durante os distúrbios que sacudiram a França no final de junho e início de julho, em outro caso envolvendo agentes.O Ministério Público de Marselha (sudeste) indicou em nota que os cinco agentes do RAID estão em custódia policial a pedido de um juiz de instrução no âmbito de uma investigação aberta em 4 de julho.A morte de Nahel, um adolescente de 17 anos, por um tiro à queima-roupa da polícia durante um controle de trânsito nos arredores de Paris em 27 de junho desencadeou mais de uma semana de distúrbios noturnos na França.Na madrugada de 1 para 2 de julho em Marselha, onde danos e saques foram registrados, Mohamed Bendriss, pai de uma criança e com a esposa grávida, perdeu a vida após passar mal enquanto conduzia sua motocicleta.A autopsia revelou uma marca no tórax que corresponderia ao impacto de uma bala de borracha utilizada pelas forças de segurança na França e conhecidas popularmente como LBD ou "flash-ball".A atuação policial é criticada na França há vários anos e as reclamações voltam a ressurgir com força em cada episódio de protestos violentos ou de distúrbios, como o registrado semanas atrás.Em outro caso, ocorrido em Marselha, a Justiça acusou quatro policiais de "violência voluntária" após espancarem Hedi, um jovem de 22 anos, que teve que remover uma parte do crânio.A prisão preventiva de um dos quatro policiais acusados desencadeou uma onda de protestos dentro da polícia, marcada pelo aumento de licenças médicas e serviços mínimos.