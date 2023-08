Filho de Suel se apresenta à PF; ele é suspeito de envolvimento no esquema de gatonet chefiado pelo pai

esquema de exploração de gatonet, chefiado pelo seu pai, o ex-bombeiro conhecido como Suel, se entregou à Polícia Federal na madrugada desta terça-feira (8).



Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o filho de Suel atuava na administração da empresa. Investigações apontam que ele repassava ordens aos subordinados e diligenciava o recebimento do dinheiro recolhido dos moradores coagidos para pagar pelo serviço. Rio - Maxwell Simões Corrêa Júnior, que teve a prisão decretada por suspeita de envolvimento no, chefiado pelo seu pai, o ex-bombeiro conhecido como Suel, se entregou à Polícia Federal na madrugada desta terça-feira (8).Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o filho de Suel atuava na administração da empresa. Investigações apontam que ele repassava ordens aos subordinados e diligenciava o recebimento do dinheiro recolhido dos moradores coagidos para pagar pelo serviço.

Uma conversa interceptada pela Polícia Federal, entre Ronnie Lessa, apontado como sócio de Suel no esquema e acusado de matar a vereadora Marielle Franco, e Maxwell Júnior comprova que, em um curto intervalo de tempo, ele realizou duas entregas de dinheiro ao ex-PM, referente ao esquema de gatonet.

Ainda de acordo com a denúncia, após as investigações em relação ao envolvimento de Suel e Lessa nos homicídios de Marielle e Anderson Gomes, Maxwell Júnior passou a executar as tarefas com a intermediação entre os chefes.



Com a prisão de Maxwell Júnior, o policial militar Sandro Franco é considerado o único foragido da operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), desencadeada na última sexta-feira (4), contra o esquema de gatonet.

Segundo as investigações, a organização criminosa explorou, pelo menos, entre 2018 até 2023, a instalação de TV a cabo e internet clandestina nos bairros de Rocha Miranda, Colégio, Coelho Neto e Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio.