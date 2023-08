Corpo é encontrado em Madureira

Rio - Um homem foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (8), na Avenida Ministro Edgard Romero, uma das principais vias de Madureira, na Zona Norte. Policiais militares do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio.



De acordo com a PM, os agentes, ao chegarem no local, encontraram o homem já sem vida. A área foi isolada e preservada para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios (DHC).



Na mesma região, na noite de segunda-feira (7), policiais do 9° BPM impediram o roubo de um veículo. Os suspeitos fugiram pela comunidade do Cajueiro, onde houve troca de tiros com criminosos.



Segundo informações divulgadas pela PM, oficiais do Bairro Presente Madureira realizavam patrulhamento pela Avenida Ministro Edgard Romero, quando avistaram os suspeitos em ação na Rua Leopoldina de Oliveira.



Os criminosos fugiram acessando o interior da comunidade do Cajueiro, onde um outro grupo efetuou disparos contra os policiais, que reagiram. Após o confronto, o automóvel roubado foi recuperado e uma réplica de pistola e uma bolsa contendo os pertences dos suspeitos foram apreendidas.



A PM confirma que a ocorrência foi encerrada e que não há relação entre ambos os casos e nem registro de feridos na ação de segunda à noite. O caso foi encaminhado para à 29ª DP (Madureira).