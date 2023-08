Banco Inter libera renegociação de dívidas para todos os clientes

Agora todos os clientes podem aproveitar as ofertas de renegociação de dívidas do banco Inter, que trazem descontos de até 90% e parcelamento em até 36 vezes. A instituição expandiu as condições para toda a base de clientes com o objetivo de contemplar também aqueles que não estão elegíveis ao programa Desenrola Brasil, que começou no último mês.“A nossa previsão é de conceder mais de R 300 milhões em descontos. Com as negociações disponíveis para todo o público, esperamos alavancar a recuperação de crédito em 30%”, conta Mauro Rangel, diretor de Concessão e Recuperação de Crédito do Inter. A novidade chega para ajudar os clientes que não se qualificam em outros programas a também limparem o nome de forma prática e segura, sem precisar ficar no vermelho.O anúncio se dá em um momento que o banco comemora o avanço já alcançado junto ao Desenrola, que trouxe uma grande demanda em todos os canais de atendimento. “Só os clientes elegíveis já devem receber mais de R$ 200 milhões em descontos até o final do programa”, completa Rangel.Todas as ofertas para renegociar as dívidas podem ser acessadas direto no aplicativo do banco. Os clientes também podem entrar em contato com o Inter pelo portal oficial de renegociação ou pela central de relacionamento, nos telefones 3003-4070 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-940-0007 (demais regiões).