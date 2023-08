Torcedor do Flamengo preso por morte de palmeirense será ouvido nesta terça-feira em SP

Rio - Está previsto para esta terça-feira (8), o depoimento do torcedor do Flamengo Jonathan Messias Santos da Silva,que matou a palmeirense. Ele será ouvido no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), em São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, após a oitiva, na companhia de seus advogados, o suspeito será encaminhado ao IML. Em seguida, retornará à carceragem do 8º DP (Brás).A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apoiou a ação do DHPP de São Paulo, na prisão do suspeito, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no dia 25 de julho.

A vítima recebeu atendimento na ambulância do estádio e foi levada ao hospital Santa Casa, no centro de São Paulo. Ela sofreu duas paradas cardíacas e faleceu dois dias depois.A Polícia Civil de São Paulo haviaem flagrante no dia do ocorrido, no entanto,após pedido do Ministério Público. O promotor Rogério Leão Zagallo alegou que as provas eram inconclusivas. Com a soltura de Leonardo, as investigações para encontrar o suspeito de arremessar a garrafa haviam sido retomadas.