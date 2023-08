Polícia Militar prende homem com 23 tabletes de maconha na Rodoviária do Rio

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira (8), com 23 tabletes de maconha distribuídos em duas malas na Rodoivária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária da cidade.De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamente em Áreas Turísticas (BPTur) realizavam patrulhamento pela rodoviária quando tiveram atenção voltada para o homem que desembarcava de um ônibus que saiu de Curitiba, capital do Paraná.A corporação informou que durante a abordagem, os policiais encontraram 23 tabletes de maconha prensada em duas malas, que eram do passageiro.O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 4ª DP (Praça da República), onde a ocorrência foi registrada.No último dia 26, umcarregando um kit para metralhadora e munições de fuzil, no mesmo local. Agentes realizavam uma patrulha nas plataformas de embarque quando perceberam o nervosismo do passageiro. Aos policiais, o adolescente afirmou que veio do Espírito Santo e teria encontrado o material na rua.Seis dias antes, umna Rodoviária do Rio. A Polícia Militar informou que foram encontrados 25 tabletes da droga em duas malas. Ele embarcaria em um ônibus com destino à cidade de João Pessoa, na Paraíba.