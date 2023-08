Mauro Cid: Dados em nuvem revelam que ex-ajudante de Bolsonaro vendeu joias nos EUA

A Polícia Federal encontrou gravações indicando que Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, negociou e vendeu jóias não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos . A polícia vai requisitar o envio da documentação comprobatória das negociações e venda das joias que estavam em poder de Mauro Cid às autoridades americanas.A revelação se deu quando os investigadores tiveram acesso ao armazenamento em nuvem a partir do celular do militar. As joias, segundo o blog de Valdo Cruz, foram negociadas no período em que Mauro Cid esteve na Flórida em companhia do ex-presidente Jair Bolsonaro no início de 2023, numa viagem que eles fizeram dois dias antes da posse do atual presidente Lula.