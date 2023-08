Receita Federal apreende 700 kg de roupas em transportadora na Zona Portuária

Rio - A Receita Federal apreendeu aproximadamente 700 kg de roupas com sinais de pirataria, nesta terça-feira (8), em uma transportadora no Caju, Zona Portuária do Rio.



A mercadoria, segundo o órgão, era composta por vestimentas masculinas, como camisas e cuecas que imitavam marcas de luxo. As encomendas tinham origem em empresas localizadas em Santa Catarina. O destino final era o Rio.



O trabalho de apreensão foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).