Senadora chama ex-ministro de Bolsonaro de 'herói' em depoimento à CPMI

Damares, que foi “colega” de Anderson Torres no governo Bolsonaro, também chamou o ex-ministro de “herói” no exercício de seu cargo no Ministério da Justiça e afirmou que ele seria “com certeza o melhor secretário de Segurança do Distrito Federal”. Durante o depoimento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres nesta terça-feira, 8, a senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) elogiou o depoente, chamando Torres de “amigo” e pedindo perdão por não ter ido visitá-lo na cadeia no período em que ficou preso “Não fui te visitar uma única vez, inclusive quando pedimos coletivamente, não deu tempo, não fui na primeira visita para não trazer para essa comissão, para qualquer processo investigatório, dúvidas de que estávamos combinando alguma coisa, falando por trás. Me perdoa, ministro, mas eu vou te abraçar hoje, vou no intervalo te dar um abraço”, disse a senadora.Damares, que foi “colega” de Anderson Torres no governo Bolsonaro, também chamou o ex-ministro de “herói” no exercício de seu cargo no Ministério da Justiça e afirmou que ele seria “com certeza o melhor secretário de Segurança do Distrito Federal”.

“Que Deus te abençoe. Preciso dizer uma coisa. Não consegui te visitar, você não sabe o quanto foi difícil para mim não poder te visitar. Eu não tinha em você um companheiro, tinha um amigo, um homem comprometido com as crianças”, disse a senadora.



Além de ministro, Torres também foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ainda estava no cargo no dia 8 de janeiro, quando bolsonaristas praticaram atos de terrorismo, depredando o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele ficou preso por aproximadamente quatro meses, por suspeita de omissão nos ataques.