Criança vítima de incêndio no Anil passa por cirurgia e segue em estado grave

"Eu nem queria falar nada aqui, estou passando por um momento difícil demais... Ficar dando satisfações e as pessoas não têm respeito com o momento. Mas, devido à quantidade de carinho que eu recebo em relação a M*, ela era querida por todo mundo, [informo que] ela fez uma cirurgia e um exame ontem. Foi ok, mas não resolveu o problema, que está por dentro. Ela está muito inchada, está fazendo cinco dias de corticoides, mas não tem resolvido", disse a produtora.



Em seguida, Larissa informou que a criança vai passar por um novo procedimento na traqueia: "Eu não tenho dormido. Ontem, minha mãe mandou eu vir pra casa, mas hoje já ligaram falando que ela vai fazer uma nova cirurgia na traqueia, para ver se conseguem resolver essa parte interna. É muito difícil. As pessoas não têm noção do que eu estou passando. Eu perdi meu marido, minha casa e estou com a minha filha em estado gravíssimo".

Polícia investiga circustância do incêndio

Pai da criança, o fisiculturista Hugo Sérgio Andrade do Nascimento morreu no incêndio. No último dia 29, o fogo atingiu o imóvel da família, na Zona Oeste, onde os dois moravam com Larissa Mello Viana Silveira, mulher de Hugo e mãe da jovem, que teve ferimentos leves e não precisou de atendimento.

De acordo com uma amiga do atleta, que preferiu não se identificar, o fisiculturista resgatou a filha e a companheira , mas não conseguiu abrir a porta para sair do apartamento quando voltou para buscar a cadela da família. Isa, da raça buldogue francês, teve lesões de queimaduras pelo corpo e uma luxação na pata direita.

DIA mostra O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara), que apura as causas do incêndio. Um vídeo obtido pelomostra Larissa correndo para fora do apartamento enquanto a fumaça toma conta do andar.

Veja o vídeo