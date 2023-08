Ator Mark Ruffalo compara povos indígenas a Vingadores em apelo por preservação da Amazônia

A Cúpula da Amazônia começa nesta terça-feira, 8, e se estende até quarta-feira, 9. Mark Ruffalo publicou um artigo no domingo, 6, no jornal britânico The Guardian para fazer um apelo pela preservação do bioma.



No texto, o ator cita cientistas que alertaram que um ponto crítico está se aproximando, onde a floresta não será mais capaz de se regenerar. "Este é o fim do jogo da Terra. Mais de 10 mil espécies poderiam ser extintas, iniciando um efeito dominó que afetaria o clima do nosso planeta, nossa água e suprimentos de comida. Portanto, mesmo que você viva do outro lado do globo, isso também é um problema seu".



Ele descreveu como "vingadores da vida real" os povos indígenas que conservam a biodiversidade da floresta. "Enquanto brincamos de consumir e destruir, os povos indígenas conservam quase toda a biodiversidade que este planeta ainda possui (...) Silenciosamente, eles provaram que a maneira mais inteligente de salvar a todos nós é reconhecer e proteger seus territórios."



O ator chamou atenção dos governantes para "reconhecer os territórios indígenas e proteger 80% da floresta agora, de acordo com as recomendações científicas. Nossos salvadores da Amazônia vão lutar para nos garantir todas as proteções de que precisamos. É hora de chegarem reforços de todos os lados".



Mark é ativista e cofundador do The Solutions Project, organização que defende o consumo de energia 100% renovável.