Comissão Eleitoral do Reino Unido é alvo de ataque cibernético

O ataque foi detectado em outubro de 2022, após a descoberta de atividades suspeitas nos sistemas. Isso confirmou "claramente que atores hostis consultaram os sistemas pela primeira vez em agosto de 2021".



"Lamentamos ter demorado tanto para perceber", acrescentou o órgão.



A Comissão Eleitoral amenizou as preocupações ao enfatizar que é "muito difícil usar um ataque cibernético para influenciar o processo democrático".



Após o referendo sobre o Brexit em 2016 e durante as eleições legislativas de 2017, as autoridades britânicas suspeitaram que a Rússia tentou influenciar a votação.



A Comissão Eleitoral explicou que foram necessárias medidas corretivas antes de tornar o caso público, como bloquear o acesso de hackers com "medidas de segurança suplementares".