Oito caça-níqueis são apreendidos durante operação em Niterói

Rio - Policiais do 12° BPM apreenderam, nesta terça-feira (8), oito máquinas caça-níqueis durante uma operação em um local que funcionava como espaço de jogos de azar, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.



A partir de informações disponbilizadas pelo Disque Denúncia, os agentes foram até o estabelecimento comercial, na Avenida Visconde de Rio Branco, no Centro. No local, além dos equipamentos eletrônicos, também foram localizadas três pessoas, que foram encaminhadas à delegacia para prestar depoimento.



O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).