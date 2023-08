Faetec abre inscrições para escola especializada em jovens com deficiência intelectual

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas para o preenchimento de 32 vagas para o Centro de Apoio Especializado à Educação Profissional (Caep) Favo de Mel. A unidade, localizada em Quintino, na Zona Norte carioca, oferece capacitação profissional para jovens com deficiência intelectual e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA).



O último certame para ingresso de alunos foi realizado em 2013. A oferta de novas vagas atende a uma grande procura da comunidade por educação gratuita e especializada para o público. No último ano, cerca de 130 estudantes foram atendidos com cursos de Qualificação Profissional. A Favo de Mel possui a certificação ISO 9001, que comprova a qualidade dos serviços oferecidos na unidade.

Para este processo seletivo, foram disponibilizadas vagas para cursos profissionalizantes em Auxiliar de Serviços Gerais; Auxiliar de Garçom — Cumim; Auxiliar de Escritório — Contínuo; Auxiliar de Cozinha; e Auxiliar de Cabeleireiro e Barbeiro. A quantidade de vagas por curso será definida após entrevista. Os cursos terão duração de dois anos, podendo ser acrescido mais um ano de vivência laboral.



Os candidatos serão selecionados por meio de sorteio, que acontece no dia 21 de agosto. Para concorrer, o candidato precisa ter idade mínima de 18 anos e apresentar comprovação de Pessoa com Deficiência ou TEA, por meio de laudo médico. No formulário de inscrição, os campos RG e CPF devem ser preenchidos com documentos do próprio candidato. Não será necessária comprovação de escolaridade regular e/ou especial.



A entrevista tem o objetivo de identificar no candidato seu perfil, habilidades, competências e níveis de suporte, de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, esta etapa será realizada pela comissão da unidade de ensino, nos dias 22, 23 e 24.

Para os candidatos que não possuem fácil acesso à internet, o Caep Favo de Mel irá disponibilizar o polo digital, para fins de inscrição e acompanhamento durante todo o processo seletivo. Ele funcionará das 10h às 15h, na Rua Clarimundo de Melo, 847 – Quintino Bocaiúva.