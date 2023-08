Polícia prende entregador suspeito de roubo na Zona Oeste

Rio - Um entregador suspeito de roubo foi preso, nesta segunda-feira (7), enquanto se preparava para trabalhar em uma farmácia do Tanque, Zona Oeste do Rio. No momento do crime, Luiz Felipe Gonçalves Amparo, 27 anos, e outro suspeitos estavam em uma motocicleta com sinais de adulteração nas placas. Eles são suspeitos de roubar o cordão e o telefone de uma vítima que estava a caminho do trabalho, no Recreio dos Bandeirantes.

Os policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) identificaram que a motocicleta utilizada no crime era clonada. Após informações apuradas pelo setor de inteligência, os agentes descobriram que o suspeito era morador do Morro da Covanca, no Tanque, e trabalhava como entregador em uma farmácia no mesmo bairro.

Luiz Felipe foi preso no momento em que chegava para trabalhar no estabelecimento. Ele estava utilizando uma segunda motocicleta, que não havia sido usada no roubo. Segundo a Polícia Civil, essa moto também é clonada e havia sido furtada em junho, na Praia do Recreio.

O entregador foi autuado em flagrante por conduzir veículo com o sinal identificador adulterado. Após ser reconhecido pela vítima que teve o cordão e o celular roubados, o Tribunal de Justiça do Rio determinou a prisão temporária do suspeito pelo crime de roubo. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde estará à disposição da Justiça.