﻿Jovem é morto a tiros às margens da Via Dutra, em Itatiaia

Um jovem, de 19 anos, foi morto a tiros às margens da Via Dutra, em Itatiaia. O caso aconteceu na segunda-feira (7) no km 329. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando os agentes chegaram no local, a vítima já estava morta. Ele foi atingido por pelo menos três disparos.



De acordo com a investigação preliminar, o jovem teria sido morto por conta da briga entre facções criminosas. Ele foi surpreendido por suspeitos, tentou fugir pela rodovia, mas foi atingido.



O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na 99ª DP de Itatiaia. Até o momento, ninguém foi preso.