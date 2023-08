Márcio França diz que Aeroporto de Sorocaba poderá ter apoio federal para ampliar voos comerciais

Em processo de internacionalização, o Aeroporto Estadual de Sorocaba, no interior de São Paulo, pode ter apoio do governo federal para aumento da operação de voos comerciais. A iniciativa está sendo estudada e foi anunciada nesta segunda (7) durante visita do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, ao terminal.



O objetivo é investir na reforma da estrutura viária do entorno do Aeroporto de Sorocaba e na aquisição de equipamentos para garantir a operação de voos por instrumentos (IFR), com vistas à internacionalização das operações.



O terminal é uma das principais referências para pousos e decolagens de aviões executivos em São Paulo e, a partir da requalificação, passaria também a operar voos comerciais na região.



"Depois de internacionalizar o aeroporto, teremos mais facilidade para ter aeronaves de outros países fazendo manutenções aqui", disse o ministro.



A meta do governo federal é estruturar, até 2026, um conjunto de 100 aeroportos em diferentes microrregiões econômicas do País, para receber voos comerciais, buscando expansão da aviação regional.