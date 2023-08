Empreendedores do RJ receberão até R$ 96 mil para ideias inovadoras

Estimular e fomentar a cultura empreendedora no Brasil, além de incentivar a inovação. Este é um dos principais objetivos do Programa Centelha que, pela primeira vez, abre inscrições no Estado. A iniciativa oferecerá recursos financeiros, capacitações, suporte e outros benefícios para até 50 selecionados, que receberão até R$ 70 mil em subvenção econômica e R 26 mil em bolsas de apoio técnico. As inscrições podem ser feitas 1º de setembro, às 18h.Promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e a Fundação Certi, o Programa Centelha no Rio de Janeiro é executado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti RJ).O Centelha é, hoje, um dos principais programas de apoio ao empreendedorismo inovador não só do Brasil, mas do planeta, pelos números e impactos que ele vem gerando nos últimos anos. Ele surgiu como uma estratégia para trabalhar com as pequenas empresas e com o jovem inovador que têm o ímpeto e o desejo de trazer soluções para a sociedade, mas que ainda não tem estrutura. Durante esse processo, é oferecido todo um suporte para que os projetos possam permanecer de pé após o programa, possibilitando a participação em outras iniciativas de apoio ao empreendedorismo inovador”, comentou Guilherme Caleiros, secretário de Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação do MCTI.Em sua primeira edição, o Programa Centelha contou com mais de 15 mil ideias submetidas nacionalmente, em mais de mil municípios, e cerca de 500 startups contempladas. Para mais informações sobre o edital, o cronograma e todas as informações para submissão no Estado do Rio de Janeiro, basta acessar https://www.programacentelha.com.br/RJ