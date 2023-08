Jovem é flagrado com drogas em Itatiaia

Um jovem, de 25 anos, foi flagrado com drogas em Itatiaia. O caso aconteceu nesta terça-feira (8) no bairro Vila Flórida.



Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi encontrado com um adolescente, de 17 anos. Com ele, os agentes apreenderam 15 pinos de cocapina, seis trouxinhas de maconha e cinco pedras de crack.



Os dois foram levados para a 99ª DP de Itatiaia. O jovem foi autuado por tráfico de drogas. O adolescente foi ouvido como testemunha e liberado.