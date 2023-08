Jovem com mandado de prisão em aberto é preso com drogas em Resende

Um jovem, de 25 anos, com mandado de prisão em aberto por diversos crimes, foi preso nesta terça-feira (8) em Resende. Ele foi encontrado na região de Visconde de Mauá.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas, associação, resistência e porte ilegal de arma de fogo.



No momento da abordagem, o jovem foi encontrado com 30 pinos de cocaína. O mandado foi cumprido e ele foi levado para a 89ª DP de Resende, onde foi autuado novamente por tráfico de drogas.