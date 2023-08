Palestra de empreendedorismo marca aula inaugural do NAM de Mesquita

Núcleo de Atendimentos de Medidas de Mesquita proporcionou aos alunos recém-matriculados uma aula inaugural repleta de informações e uma palestra de empreendedorismo.

Mesquita - Odeproporcionou aos alunos recém-matriculados uma aula inaugural repleta de informações e umade empreendedorismo.

Com data prevista para o início das atividades a partir da próxima semana, as aulas, que são praticadas no Espaço Esperançar, dentro do próprio NAM, são realizadas por tutores/profissionais voluntários e acontecem uma vez por semana, durante três meses.



Apesar de criado para atender jovens que estão em situação de liberdade provisória ou cumprindo medidas cautelares, os cursos podem se estender à população civil.



“Lidamos com pessoas que atravessam diversos níveis de vulnerabilidades, escassez de oportunidades de emprego e baixo poder de investimento em capacitação profissional. Mas acreditamos que é através da educação que histórias podem ser mudadas, ressignificadas e, assim, novas trajetórias são construídas”, afirmou a assistente social e coordenadora do Núcleo de Atendimento de Medidas, Rosana Santiago.



Para o segundo semestre, mais uma formação foi adicionada, totalizando agora nove áreas de estudos oferecidas gratuitamente à população. São elas: GNV (3° Geração); Barbearia; Trancista; Design de Sobrancelhas; Chocolataria, Panificação e Salgados de Forno; Inglês; LIBRAS; e a recém-aberta Design de Unhas.



A palestra sobre empreendedorismo foi apresentada aos presentes, com a participação da convidada especial Elizete Barroso. “O empreendedorismo é uma porta de entrada para a realização de sonhos. Ensina que mesmo diante de desafios, é possível buscar soluções inovadoras. Ter a oportunidade de mostrar para esses alunos como isso pode ser alcançado com baixo investimento é muito gratificante”, declarou Elizete.