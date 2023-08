Resende realiza mutirão de preventivos e testes rápidos

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza nesta quarta-feira (9) um novo mutirão de exames preventivos e de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C. As ações acontecem das 17h às 21h



Para os exames preventivos, as pacientes precisam agendar o procedimento na unidade de saúde mais próxima da residência. As unidades de saúde abertas nesta quarta-feira serão: PSF Liberdade, Engenheiro Passos, PSF Paraíso, PSF Centro, PSF Novo Surubi, PSF Grande Alegria, Clínica da Família, PSF Cidade Alegria (Caixa d’água), PSF Nova Alegria e PSF Itapuca. No dia do exame, as pacientes devem levar o CPF e/ou cartão do SUS.



Os testes rápidos serão realizados apenas no PSF Liberdade e Clínica da Família. Os moradores devem apresentar o cartão do SUS e um documento com foto. Não são necessários agendamento, encaminhamento e solicitação médica.