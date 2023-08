Entorno do Maracanã é interditado devido à partida do Fluminense; Confira o esquema especial de trânsito

Rio - O entorno do Maracanã será interditado até as 23h desta terça-feira (8), devido à partida entre Fluminense e Argentinos Juniors, às 19h, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Centro de Operações Rio recomenda o uso de transporte público para acessar a região.



Confira o esquema especial de trânsito:



- Av. Rei Pelé, altura Rua Radialista Waldir Amaral - trânsito congestionado sentido Méier.



- Av. Maracanã, altura Rua Mata Machado - interditada.



- Av. Maracanã, altura Rua São Francisco Xavier - interditada.



- Av. Maracanã, altura Rua Eurico Rabelo - interditada.



As informações são do Centro de Operações Rio, e foram divulgadas às 17h08.