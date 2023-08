Professores de escolas municipais do Rio realizam paralisação de 24h

Rio - Professores da rede municipal do Rio realizam uma paralisação de 24h, nesta terça-feira (08), em defesa da recomposição salarial dos profissionais e da validação do uso de um terço da carga horária para preparação de aulas. A categoria realizou uma assembleia geral nesta manhã, na quadra da escola de samba Estácio de Sá.

fotogaleria

Após a reunião, os educadores seguiram em passeata até a Prefeitura do Rio, onde foi realizado um ato no portão do Centro Administrativo São Sebastião, localizado na frente da estação Estácio do metrô. No ato, os manifestantes exigiram audiência imediata com o prefeito Eduardo Paes para debater a pauta de reivindicações da categoria.

A classe também busca melhores condições de trabalho, maior quantidade de professores nas escolas, melhor atendimento de demandas dos segmentos que põem a rede, segurança alimentar e combate à violência nos colégios.

Os manifestantes foram recebidos pela Secretaria Municipal de Educação (SME), onde a pauta foi apresentada. "Queremos audiência e negociação com o prefeito pois as demandas da categoria salariais e funcionais dependem de uma negociação com o [prefeito] Eduardo Paes. Estamos pressionando e cobrando uma mesa de negociação porque o servidor é a educação possuem perdas acumuladas e grandes, situações não resolvidas desde a greve de 2013", afirmou a diretora do Sepe, Izabel Costa.

O dia 8 de agosto marca os 10 anos da histórica greve de 2013, quando a categoria conquistou reajuste salarial acima da inflação (8%), aumento do vencimento base dos funcionários para um salário mínimo, com aplicação em seguida dos 8% do reajuste geral.