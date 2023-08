Prefeito de SP pede que presidente do Senado altere texto da reforma tributária

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), se reuniu nesta terça-feira, 8, em Brasília com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para pedir mudanças na reforma tributária, em tramitação na Casa. O emedebista é crítico ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados, que, segundo ele, pode levar o município a perder R$ 15 bilhões anuais em arrecadação.



Nunes foi até o gabinete de Pacheco junto a uma comitiva formada por outros gestores municipais, capitaneada pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).



Mais cedo, o grupo se reuniu para articular uma atuação conjunta pela alteração da reforma.



Nunes e demais prefeitos da FNP defendem que as parcelas que cabem aos municípios na arrecadação feita pelos Estados sejam transformadas em arrecadação municipal.



Seria a cota parte municipal do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).