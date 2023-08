Incorporadora chinesa Country Garden se afunda em crise de dívida

Hong Kong - A incorporadora chinesa Country Garden perdeu o prazo de pagamento de juros de dois títulos em dólar, o que marca uma nova etapa da dificuldade do mercado imobiliário da China. A empresa não pagou US$ 22,5 milhões em juros que venceram na segunda-feira, 7, sobre títulos de dívida com valor nominal total de US$ 1 bilhão.



A informação foi confirmada pela empresa nesta terça-feira, 8. Os preços dos dois títulos, que estavam programados para vencer em 2026 e 2030, caíram para menos de US$ 0,08, de acordo com a Tradeweb, sinalizando que investidores esperam inadimplência da empresa.



A Country Garden tem um período de carência de 30 dias para efetuar os pagamentos de juros, antes que os detentores de títulos possam enviar um aviso de inadimplência à empresa.



Suas ações listadas em Hong Kong, que perderam mais da metade de seu valor desde o início deste ano, despencaram 14% nesta terça e lideraram uma liquidação em imóveis e outras ações chinesas.



A empresa não conseguiu pagar seus juros devido à recente deterioração de suas vendas e à falta de fundos disponíveis, segundo um porta-voz.



O mercado imobiliário da China está caindo novamente e as vendas mensais da Country Garden recuaram mais de 30% nos primeiros seis meses de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior.