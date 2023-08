Mulher acusada de matar o próprio marido é presa em Seropédica

Rio - Policiais da 20ª DP (Vila Isabel) prenderam, nesta segunda-feira (7), uma mulher acusada de matar o companheiro, identificado como Sérgio Tadeu Castilho Dias, em 2005. Ela foi capturada no município de Seropédica, na Baixada Fluminense, após trabalho de inteligência e monitoramento. Sérgio era policial civil do estado de Minas Gerais e deixou uma filha de, na época, 2 anos.



O crime aconteceu no município de Varginha (MG). De acordo com o comando da unidade, a acusada informou à polícia que escutou um disparo de arma de fogo dentro de casa e encontrou o corpo do marido. Entretanto, os agentes descartaram a hipótese de suícidio, e passaram a considerar a mulher como principal suspeita.



Segundo as investigações, a mulher dopava o marido com sedativos sem que ele percebesse para impedir que tentasse ter relações sexuais com ela. Os dois estavam casados há quatro anos.



A acusada foi presa, em 2019, mas liberada menos de um mês depois. Em julho deste ano, a Justiça de Minas Gerais decretou um novo mandado de prisão contra ela.