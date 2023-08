Subprefeitura fecha área de naturalização na Lagoa Rodrigo de Freitas para preservar vegetação

Rio - A Subprefeitura da Zona Sul evitou uma nova depredação na área de naturalização da Lagoa Rodrigo de Freitas. Agentes instalaram um boneco 'Protetor Ambiental' e o fechamento do portão da quadra de tênis com um cadeado para preservar a região de vegetação. Há duas semanas, o local foi invadido por pessoas e por animais, tendo mudas recém-plantadas pisoteadas.

Nos próximos 15 dias, a cerca de proteção da quadra de tênis será expandida e placas informativas serão instaladas no local. Em julho, o local recebeu o plantio de mudas de espécies de restinga, na altura do Parque do Cantagalo.

O projeto de naturalização visa acabar com os alagamentos e também colaborar com a preservação de biodiversidade. A iniciativa é da Subprefeitura da Zona Sul, em parceria com a Fundação Rio-Águas, sob coordenação do biólogo Mario Moscatelli e da paisagista Carolina Moscatelli.

"Um pouco de educação não faz mal a ninguém", reforçou o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle. Ele ainda destacou que é importante a colaboração com educação e respeito dos frequentadores que ajudam bastante na realização do projeto.



Para a recuperação da vegetação na área, foram introduzidas mudas de grama de mangue, samambaia do brejo, algodoeiro de praia e mangue vermelho, que estão ocupando a área anteriormente utilizada pela ciclovia, um trecho que sempre alagava.



Após a finalização do projeto de naturalização no trecho do Parque do Cantagalo, a iniciativa segue para o trecho ao lado do Parque dos Patins, seguindo as mesmas premissas.