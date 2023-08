OceanGate escolhe Gordon A. Gardiner como novo CEO

A empresa responsável pelo submersível que implodiu durante uma expedição Titanic, OceanGate Expeditions, escolheu quem será o novo CEO. Segundo o jornal Insider, a empresa nomeou o banqueiro Gordon A. Gardiner para assumir a posição. Ele entra como substituto do antigo CEO e fundador da OceanGate, Stockton Rush, que foi uma das cinco vítimas da implosão. Rush pilotava o submersível Titan na expedição que ocorreu em junho, com destino aos destroços do transatlântico Titanic, que está há cerca de 4 mil metros de profundidade.

A entrada de Gardiner vem enquanto são feitas investigações acerca do incidente. A empresa teria dito ao Insider que o novo CEO irá "liderar a OceanGate nas investigações em andamento e no fechamento das operações da empresa".

O banqueiro é presidente da Quantum Holdings e sócio da firma de investimentos Swiftsure Capital. Gardiner já trabalhou como CEO anteriormente da plataforma TableSafe, de 2017 a 2021, além de ter passado 15 anos no JPMorgan. O banqueiro ainda trabalhou como diretor em outras seis empresas nos últimos 15 anos, atuando nos setores de tecnologia e manufatura.



Gardiner é formado em biologia por Harvard. No período de faculdade, foi capitão da equipe de remo. Gardiner completou o Programa Executivo para Empresas em Crescimento na Universidade de Stanford.