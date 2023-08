Matrículas abertas para Educação de Jovens e Adultos em Paty

O acesso à educação é um direito constitucional, e não há limite de tempo para terminar os estudos e reescrever sua história. Esta é uma das premissas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma modalidade da Educação Básica destinada a jovens e adultos acima de 15 anos que não tiveram acesso e/ou não concluíram o Ensino Fundamental (1º ao 9º Ano).



Em Paty do Alferes, duas escolas municipais oferecem o EJA: Professora Laudelina Bernardes (Fases II a V), no Centro, e José Eulálio de Andrade (Fases II a IX), no distrito de Avelar, e ambas já estão com as matrículas abertas para ingresso no segundo semestre.



Para se inscrever, basta ir até uma destas duas escolas entre os dias e 1º e 31 de agosto, das 08h às 17h ou das 18h às 20h, com a documentação necessária em mãos (RG, CPF, comprovante de residência, declaração/histórico escolar e 01 foto 3x4).



Mais informações, entre em contato com a escola: (24) 98166-8289 – E. M. Profª. Laudelina Bernardes; (24) 98165-0278 – E. M. José Eulálio de Andrade (Avelar).