Campanha pede que Bolsonaro doe valores aos órfãos da covid-19

A Comissão Justiça e Paz de São Paulo vai promover uma campanha pedindo que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) doe parte dos R$ 17,1 milhões que recebeu via Pix para crianças e adolescentes que ficaram órfãos durante a pandemia de covid-19.



Ao confirmar que recebeu o valor, Bolsonaro disse que se trata de doações de apoiadores para ajudá-lo a quitar multas. Ele também ironizou ao declarar que os mais de R$ 17 milhões arrecadados dão para pagar as contas e comer pastel.



"Seria interessante se ele destinasse esse dinheiro para atendimento desses órfãos que são vítimas do próprio governo. Seria uma maneira de ele ressarcir esse pessoal", afirmou o presidente da comissão, Antonio Funari. A entidade foi criada pelo cardeal d. Paulo Evaristo Arns, nos anos 1970.



Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostrou que o ex-presidente recebeu R$ 17,1 milhões em sua conta por meio de transferências bancárias instantâneas entre 1.º de janeiro e 4 de julho deste ano.



Perdão



O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) avalia perdoar as multas que foram aplicadas durante a pandemia de covid-19. A proposta em estudo vale somente para as infrações de caráter educativo, e não arrecadatório. Se aprovada, a medida pode beneficiar Bolsonaro, que acumula mais de R$ 1 milhão em débitos com o Estado.



Apoiadores do ex-chefe do Executivo se mobilizaram em uma vaquinha justamente para ajudá-lo a liquidar multas impostas principalmente por infrações sanitárias na pandemia.



Como a proposta trata sobre a renúncia de recursos, a legislação obriga o Executivo estadual a enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Mesmo com os R$ 17,1 milhões recebidos via Pix, Bolsonaro não pagou suas multas com o Estado de São Paulo.